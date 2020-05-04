شكرا لقرائتكم شيكابالا يحتفل برمضان بفانوس زملكاوى يحمل اسمه عبر انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك عبر حسابه على انستجرام بطقوس شهر رمضان من خلال فانوس يحمل شعار الزمالك وإسم الفهد الأسمر، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم العاشر من رمضان .

وفى وقت سابق ، أكد محمود شيكابالا، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك أن قرار تقليص عدد الأجانب بالدوري المصرى، صعباً للغاية.

وأضاف شيكابالا خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" القرار صعب في هذا التوقيت، فهناك أكثر من لاعب أجنبي يمثل عنصر أساسي داخل فريقه ومن الصعب تركه أو التخلي عنه الاّن".

وأوضح:" من الممكن أن يطبق هذا القرار ولكن على المدى البعيد ولكن من الصعب تطبيقه مع نهاية الموسم الحالي".

فيما قال محمود شيكابالا، نجم الزمالك، أنه ارتدى القميص رقم 10 مع كل الفرق التي لعب بها حباً في أحمد الكاس نجم الفريق الأبيض والكرة المصرية السابق.

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وأضاف شيكابالا:" أحمد الكاس موهبة كبيرة في الكرة المصرية لم تحصل على حقها، وإن لعب وهو في سنه هذا سيتألق ويقدم مستويات رائعة".

كما أعرب محمود شيكابالا، عن عشقه لأحمد الكاس نجم الكرة المصرية السابق، معترفا أحمد الكاس هو السبب الرئيسي في تشجيعه للزمالك.

وأتم حديثه:" الكاس كان في حتة تانية خالص، ولاعب تاريخي من الصعب تكراره، انه لاعب متكامل".

فيما كشف طارق يحيي لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، ان إدارة الزمالك أرسلت باقي مستحقات اللاعبين المحترفين والمتواجدين في بلادهم علي حساباتهم الخاصة، وقال : إدارة الزمالك أرسلت باقي مستحقات الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي علي حساباتهم البنكية بعد سفرهم الي بلادهم المغرب وتونس عقب ازمة كورونا.

وأضاف طارق يحيي ان إدارة الزمالك التزمت مع الأجانب مثلما التزمت مع المصريين بسداد كافة المستحقات المتأخرة رغم توقف النشاط تماما.