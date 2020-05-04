شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان.. سعاد صالح : ستر العورة ضرورة للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل موقع "سوبركورة" مع الدكتورة سعاد صالح أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر لمعرفة رأيها بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. Advertisements وردت أستاذ الفقه المقارن على مسألة ارتداء اللاعبين لـ "شورت" فى المباريات وهل ذلك يخالف الإسلام كونه عورة أو لا. وقالت فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 :" لا يجوز ارتداء اللاعبين لشورتات قصيرة و يجب ستر العورة بين السرة والركبة وبالنسبة للمرأة لا يجوز مطلقا إلا ظهور الوجه والكفين والمصارعة لعبة أثمة.

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