شكرا لقرائتكم فخر الدين بن يوسف: أتدرب بشكل جيد وأنتظر الفرج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي عن الفترة التى يعيشها حاليا جراء تقسي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي.

ويوجد بن يوسف منذ فترة بتونس بحكم توقف النشاط الرياضي جراء انتشار فيروس كورونا لتتعدد التساؤلات حول مصيره مع الإسماعيلي خصوصا وأن عقده ينتهي في موفى الموسم الجاري وقد ارتبط اسمه بأخبار مختلفة خلال الأيّام الماضية ذلك أن نجاحه في مصر جعل أسهمه ترتفع من جديد ويكن محل اهتمام عديد الفرق العربية. كما أن مدرب فريق الاسماعلي غوميز، طالب ببقائه باعتبار أنه أصبح من ركائز الفريق وأحد أهم اللاعبين موظفا خبرته الكبيرة في مختلف المحطّات السابقة لمساعدة الفريق.

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وقال اللاعب في تصريحات لجريدة الصحافة اليوم التونسية: "لقد تعودت على الظرف الصحي الذي حتم ملازمة البيوت والتقيد بالتعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار الوباء والسيطرة عليه وآمل أن تنقشع هذه الغمة سريعا لتعود الحياة إلى طبيعتها وبالتالي تستأنف الأنشطة الرياضية".

وتابع اللاعب: "أعتقد أن الأمور تسير على الوجه الأكمل في انتظار الانفراج التام، ومن الناحية الشخصية فإنني أواصل التدرب بشكل فردي سواء في البيت أو خارجه من خلال بعض التمارين الخفيفة أو العدو كما أنني على تواصل مع الإطار الفني للإسماعيلي عبر تفنية «الواتساب» ووفق برنامج مسطر وعلمي يرنو إلى المحافظة على الثوابت البدنية".