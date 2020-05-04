شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدى يستعيد ذكريات "رحلة بحرية" مع شيلونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد عبد الرحمن مجدى نجم الاسماعيلى والمنتخب الاوليمبى ذكريات رحلة بحرية جمعته بزميله النامبيبى شيلونجو مهاجم الدراويش قبل قرار حظر التجول والعزل المنزلى خوفاً من تفشى وباء كورونا ، حيث نشر عبد الرحمن مجدى عبر حسابه على انستجرام صورة جمعته بشيلونجو فى عرض البحر .

وكان عبد الرحمن مجدى، استغل فترة توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وانتشار جائحة كورونا، ليعقد قرانه على عروسته "منة رشوان" فى أجواء عائلية بسيطة.

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وفى وقت سابق، رشح عضو بلجنة التخطيط بالأهلى عبد الرحمن مجدى نجم الإسماعيلى ومنتخبنا الأولمبى ليكون بديلاً لرمضان صبحى حال توصل ناديه لاتفاق بخصوص ضمه مع إدارة الدراويش، ويُجيد عبد الرحمن مجدى اللعب فى مركزى الجناح الأيمن والأيسر المهاجم كما أنه يمتاز بتسديداته القوية واستغلاله الفرص داخل منطقة الجزاء.

ويقترب رمضان صبحى من الرحيل عن الأهلى فور نهاية إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجاري، حيث يجد الأهلى صعوبة فى الاحتفاظ بخدماته نظراً لمغالاة ناديه فى طلباته المادية سواء فى حالة تجديد إعارته أو بيعه نهائياً.

وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى يناير الماضى، وقاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.