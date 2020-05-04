شكرا لقرائتكم الزمالك: مصطفى فتحى لن يرحل عن القلعة البيضاء الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسؤولو الزمالك، مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق من حسابات الرحيل فى الموسم المقبل، بعد إبداء عدد من الأندية المحلية وعلى رأسها الإسماعيلى رغبتها فى الحصول على خدمات اللاعب بالموسم الجديد، فى ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة أساسية مع الفريق الأبيض بالموسم الحالى، قبل توقف النشاط الكروى فى ضوء إجراءات تجنب انتشار فيروس كورونا.

ويرى مسؤولو الزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، أن مصطفى فتحى من الركائز الأساسية التى سيكون لها دورا هاما مع الأبيض مستقبلا بعد جاهزيته بنسبة مائة بالمائة للمباريات حيث كانت رغبة كارتيرون تجهيزه بأفضل صورة فنية وبدنية قبل منحه فرصة المشاركة كأساسى مع الفريق بصفة مستمرة وهو كان سيحدث فى الفترة الماضية فى الدورى لولا توقف النشاط الكروى، لذا سيستمر اللاعب مع الأبيض وسوف يحصل على فرصته حينما يعود النشاط الرياضى.

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وسبق وأعلن مسؤولى الزمالك، رفضهم الزج باسم مصطفى فتحى، فى أية صفقات تبادلية خلال فترة الانتقالات المقبلة ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، مشددين على أن إدارة القلعة البيضاء لن تفرط فى جهوده بأى شكل فى الموسم الجديد.

ويواصل مصطفى فتحى مع لاعبى الزمالك، تنفيذ برنامج التدريب فى المنزل، خلال الفترة الحالية، تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى حرص على متابعة حالة جميع اللاعبين سواء من خلال التواصل معهم أو من خلال تقرير الجهاز الطبى حول أوزانهم والقياسات البدنية الخاصة بهم وذلك فى إطار سعى جهاز الفارس الأبيض لتجنب تأثر الفريق بفترة التوقف الحالية، انتظارا لحسم موقف النشاط الكروى هذا الموسم.

ويرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تأهل الأبيض لهذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة الإفريقية.