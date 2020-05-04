شكرا لقرائتكم شاهد .. وصلة رقص بين أمح وكهربا فى العربية عبر تيك توك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى فى وصلة رقص عبر تطبيق تيك توك مع المشجع الاهلاوى الشهير أمح على أنغام الاغنية الشعبية " بيجي عليا وصعبت عليا" ، ويرتبط أمح بعلاقة صداقة قوية مع العديد من نجوم الرياضة، على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا وصلاح أمين واحمد الشيخ، ويحرص دائما على حضور مباريات الأهلى من الملعب لمؤازرة زميله كهربا، بينما كان دائم الظهور فى تدريبات طلائع الجيش عندما كان صلاح أمين يقود هجوم الفريق العسكرى.

ومن ناحية أخرى ، يُتابع مسئولو النادى الأهلى، بالتنسيق مع المحامى السويسرى مونتييرى، ملف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، سواء فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد الأهلى بالتحريض على هروب اللاعب من الأبيض للانتقال للأحمر، أو فيما يتعلق بشكوى الزمالك ضد اللاعب واتهامه بالهروب من القلعة البيضاء والرحيل لنادى أفيش البرتغالى دون علم الأبيض قبل التوقيع للأهلى.

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وصعد نادى الزمالك، منذ عدة أشهر، قضية محمود كهربا للفيفا، وقدم الأبيض شكويين واحدة ضد الأهلى والأخرى ضد اللاعب الذى رحل للقعة الحمراء فى يناير الماضى قادماً من الدورى البرتغالي.

وشهدت الأيام الماضية تأكيدات من المحامى السويسرى للأهلى بأن موقفه سليم وقوى بخصوص شكوى الزمالك، لأن الأهلى تعاقد مع اللاعب بشكل قانونى من نادى أفيش البرتغالى ولا يوجد هناك ما يُثبت أن الأهلى حرض اللاعب على الهروب من الزمالك لأن هذا لم يحدث من الأساس.

وتواصل مسئولو النادى الأهلى مع مونتييرى كذلك للاطمئنان على موقف كهربا من شكوى الزمالك، حيث يرغب الأحمر فى التأكد من قوة موقف اللاعب الذى أعلن للفيفا عبر محاميه الخاص أن انتقاله للدورى البرتغالى تم بشكل قانونى لأن الزمالك لم يقم بتوثيق عقده فى الموعد المُحدد باتحاد الكرة، وهو ما جعل العقد باطلاً، وأكد كهربا أنه لم يرحل للدورى البرتغالى كـ"خطوة" قبل الانتقال للأهلي.