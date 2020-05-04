شكرا لقرائتكم السولية: عمري ما هنسى فضل الإسماعيلي .. التالتة شمال أغنيتي المفضلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجاوب عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، مع أسئلة مجموعة من الجماهير الأهلاوية، التي حرصت لى التعرف أكثر على لاعب القلعة الحمراء من خلال طرح عدة أسئلة ى السوية عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وجاءت الأسئلة والاجابات كالتالي:

رأيك في أزارو؟

من أحسن المهاجمين اللي لعبت معاهم.

لونك المفضل وأكلتك المفضلة؟

الأسود، والمحشي.

أكثر بطولة فرحت بها مع الأهلي؟

الدوري الموسم الماضي.

وجهة نظرك في النني؟

مش واخد حقه.

بصراحة لسه بتحب الاسماعيلي؟

طبعا،وعمري ما هنسى فضله عليا بعد ربنا، ومن غيره مكانش اسمي هيكون موجود.

بترتاح أكثر مع حمدي فتحي أم أليو ديانج؟

حمدي وديانج أسلوبهم مختلف عن بعض لكن لا غنى عن الثنائي.

تفتكر الدوري هيكمل؟

بإذن الله.

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أكثر أغنية تحبها؟

الثالثة شمال.

نفسك تحترف في دوري إيه؟

الدوري الانجليزي يا رب.

أحسن مدرب لعبت معه؟

حسن شحاتة.

بدأت كرة فين؟

في مركز شباب مدينة سمنود في سن 10 سنوات.

مثلك الأعلى عالمياً؟

ألونسو ودي بروين.

هتكمل في الاهلي ولا هتمشي؟

هكمل بإذن الله.

لو جالك عرض انجليزي أو خليجي هتسيب الاهلي؟

الاحتراف أكيد حلم بس لو في مصلحة النادي.

نفسي أشوفك واخد حقك في المنتخب؟

كل ده نصيب الواحد بيعمل اللي عليه والباقي على ربنا.