شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يجتمع بالفيديو كونفرنس لبحث ملفات كروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مجلس إدارة النادي الأهلي عدداً من الملفات الكروية خلال اجتماعه المقرر انعقاده اليوم الاثنين على طريقة الفيديو كونفرنس بسبب تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله بسبب "جائحة" كورونا.

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ورفض مجلس الأهلي المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر، بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن فى إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية ألفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.

ومن المقرر أن يعرض محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف بإدارة ملف الكرة نتائج عدد من الملفات التي ناقشتها لجنة التخطيط على المجلس الأحمر ومنها التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية سواء علي الصعيد الفني أو الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة، التصور المقدم من مدير عام الاكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية، واستعراض آخر مستجدات لوائح الفيفا والرؤية المتداولة لاستئناف النشاط الرياضي وتعديل عقود بعد الناشئين.