شكرا لقرائتكم محمد أبو جبل ينشر صورة محمد مشالى طبيب الغلابة ويعلق : "إنسان عظيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك بالدكتور محمد مشالى والشهير بطبيب الغلابة حيث نشر صورته عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا : "انسان عظيم" ، طبيب الغلابة، لقب أطلقه أهالى محافظة الغربية على الدكتور محمد مشالى، الذى رفض تبرع بملايين الجنيهات لتغيير عيادته الصغيرة الفقيرة فى مظهرها وإمكانياتها، الغنية فيما تحمله من معانى جليلة لخدمة الإنسانية، حيث يكتفى دكتور الغلابة فى الغربية بعيادته التى يعمل من خلالها على مساعدة الفقراء بتقديم الخدمات الطبية مقابل أجر رمزى يتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

الدكتور محمد مشالى، رغم سنوات عمره الطويلة التى تخطت الـ75 عامًا، إلا أنه ظل مغمورًا لا يعرفه سوى أهل قريته الذين يتلقون خدماته الطبية، حتى ذاع صيته وتردد اسمه وانتشرت صوره فى المواقع الإلكترونية وعلى صفحات السوشيال ميديا وفى البرامج التليفزيونية، لإبراز بساطته وحرصه على خدمة الناس دون السعى وراء مال أو تحقيق ثروات.

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ويواصل محمد أبو جبل تدريباته المنفردة للحفاظ على لياقته ومستواه الفنى بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى وباء كورونا، الذى ضرب العالم خلال الفترة الماضي .

ويسعى أبوجبل للحفاظ على لياقته ووزنه بأداء برنامج تدريبى خاص موضوع له من عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الزمالك للتدريب فى المنزل بناء قرار مجلس الوزراء بتعليق النشاط الرياضى حتى تتضح الرؤية وحصر وباء كورونا .

ويقوم أبو جبل بأداء التدريبات في مركز الشباب الواسطي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط، حيث يحصل علي البرنامج التدريبي من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون ويقوم بتنفيذه تحت إشراف شقيقه الحاصل مؤخرا علي درجة الدكتوراه في كلية تربية رياضية ويشغل وظيفة مدرب بقطاع الناشئين في سموحة.