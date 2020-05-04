ماركا الإسبانية تهنىء الأهلي بعد فوز شعاره بالأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

هنأت صحيفة صحيفة "ماركا" الإسبانية، النادي الأهلي بعد فوز شعاره بأفضل شعار للأندية حول العالم، في استفتاء أطلقته الصحيفة منذ الأسبوع الماضي بمشاركة 50 شعارًا لأندية من معظم قارات العالم.

وقالت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": مبروك للأهلي.

وأعلنت الصحيفة مشاركة 14 مليون شخص حول العالم، في الاستفتاء الذي ظفر فيه الأهلي باللقب بعد منافسة شرسة مع الرجاء المغربي.

وحصل الأهلي على 3 ملايين صوت، بينما حصل الرجاء على2.9 مليون صوت، بفارق كبير عن صاحب المركز الثالث فلومينينسي الحاصل على 168 ألف صوت.