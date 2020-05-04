صحيفة : نيمار يعرض التنازل عن 50% من راتبه للعودة لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افادت بعض التقارير بأن اللاعب البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم على استعداد للموافقة على خصم 50 في المئة من راتبه من أجل العودة مرة أخرى لفريق برشلونة هذا الصيف.

وارتبط اسم برشلونة بالتعاقد مع نيمار قبل انطلاق الموسم الحالي، ولكن أشيع أن النادي لا يرغب في دفع 200 مليون يورو وهو المبلغ الذي يطلبه سان جيرمان.

ولكن، حسبما أفادت به صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الاثنين، على صفحتها الأولى، فإن اللاعب،28 عاما، عازم على العودة لفريق برشلونة، الذي يدربه كيكي سيتين.

ويفيد التقرير أن نيمار رفض بالفعل عرضا لتجديد عقده بقيمة 100 مليون يورو من سان جيرمان، من اجل الضغط بقوة للعودة لإسبانيا.

Advertisements

وربما يقوم باريس سان جيرمان بتخفيض طلباته المادية إلى 150 مليون يورو في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن نيمار لا يرغب في تجديد العقد الحالي الذي يبقيه مع الفريق الفرنسي حتى يونيو 2022.

وقد يكون برشلونة منفتحا لإعادة لاعب سانتوس البرازيلي السابق للدوري الإسباني، ولكن ارتبط اسم الفريق أيضا برغبته في ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

ويوجد شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو في عقد مارتينيز مع إنتر ميلان، وهو الشرط الذي سيصبح نشطا في أول اسبوعين في تموز/يوليو المقبل.

ولكن، بسبب التأثير المالي جراء وباء كورونا، فإنه يرجح ألا يتعاقد برشلونة مع اللاعبين، مما يعني انه سيتعين على سيتيتن اختيار أحدهما.