"لدي أذن مدربة ".. حكم يشرح تأثير غياب الجماهير على إدارة مباريات الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعد إقامة مباريات كرة القدم بدون حضور الجمهور صعبة على الجماهير وعلى اللاعبين أيضا، ولكن بالنسبة للحكام يصبح العمل أقل صعوبة.

وتخطط العديد من الدوريات الأوروبية، ومن بينها الدوري الألماني (بوندسليجا)، لاستئناف موسمها، بعد التوقف بسبب وباء فيروس كورونا، من خلال إقامة المباريات بدون جمهور للحد من مخاطر العدوى.

ويتطلع الحكم الأوروبي الكبير دانيل سيبيرت، الذي يحكم في ألمانيا ودوليا، بشكل سري إلى مشهد الملاعب الخالية.

وقال سيبيرت /35 عاما/ لمجموعة "فونكي" الإعلامية اليوم الاثنين :" سيكون مختلفا ولكن أسهل".

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وأضاف :"تسمع الالتحامات، الساق بالسابق، باطن القدم بباطن القدم. هذا ينتج عنه صوتا دقيقا للغاية. وكحكم، لدي أذن مدربة لمعرفة الالتحامات التي تكون ضد القواعد والالتحامات التي تظل ضمن القواعد العادلة".

وقام سيبيرت بالفعل بإدارة مباراتين دوليتين هذا الموسم بدون حضور الجمهور.

وقال :" العواطف أقل (بدون حضور الجمهور)، اللاعبون يركزون على لعب كرة القدم".

وأضاف :"بالطبع تكون هناك مواقف فردية مثيرة للجدل في بعض الأوقات، ولكنها لا تنفجر كثيرا مثلما يحدث في المباريات التي تحضرها الجماهير، التي تستخدم الصافرات وتزيد من الضغوط".

ويتفهم سيبيرت أن الجماهير لا تفضل أن تبقى محجوزة خارج الملاعب، ولكنه قال إنها التضحية " التي يجب أن نقوم بها لكي نتمكن من مواصلة اللعب".