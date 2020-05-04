بالفيديو.. مرتجي ضد زامورا.. لماذا تراجعت شعبية الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

الصراع الأبدي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يعود لما يزيد عن قرن من الزمان، وامتدت شعبيتهما إلى أنحاء القارة الأفريقية، فالمنافسة بين الناديين ليست على مستوى النتائج والألقاب فقط، بل تشمل أيضا الصراع على الصفقات أو محاولة ضم أحد نجوم الفريق المنافس.

وكان لانتقال حسين حجازي بين القطبين أثره على الصراع بين الناديين العريقين، فاللاعب انضم إلى صفوف الأهلي عام 1911 وبعد رحلة احترافية وعودة إلى الفريق الأحمر، انتقل إلى الزمالك (المختلط وقتها) عام 1918.

أرجع محمد حسن حلمي زامورا رئيس الزمالك السابق زيادة شعبية الزمالك للفترة التي كان حسين حجازي لاعبا في صفوف الفريق الأبيض.

وخلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج "نجوم وكواكب" الذي كان يُذاع قديما على التلفزيون المصري، ظهر حلمي زامورا مع الفريق عبد المحسن مرتجي الرئيس السابق للأهلي وحماده إمام لاعب الزمالك السابق ومروان كنفاني حارس مرمى الفريق الأحمر السابق.

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وتحدث زامورا ومرتجي عن شعبية الناديين، ومدى اهتمام أسرتيهما بمتابعة المباريات، وقال زامورا: "شعبية الزمالك تمثل 45%، النادي له جمهور كبير، ولكن أغلبية جماهير الزمالك لا تذهب للملاعب".

وأضاف: "الشعبية تأتي مع النتائج، قبل عام 1932، كانت شعبية الزمالك تمثل 90%، واكتسبها بفضل حسين حجازي".

وتابع: "بعد فترة 1932 سحب الأهلي قطاع عريض من الجماهير بفضل نتائجه، حيث حصل على بطولة الدوري 6 مواسم متتالية، ولكن استطاع الزمالك استرداد جزء من جماهيريته بعد 1959".

على الجانب الآخر، يرى الفريق مرتجي أن جماهير الأهلي تمثل 80%".