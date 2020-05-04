تأجيل بطولة العالم للسباحة لتقام في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة، اليوم الاثنين، تأجيل بطولة العام التي كان مقررا إقامتها في مدينة فوكوكا اليابانية في صيف 2021 إلى الفترة من 13 إلى 29 مايو 2022.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه الإلكتروني :"عقب المشاورات مع مدينة فوكوكا، والاتحاد الياباني للسباحة، والمنظمين، والرياضيين، والمدربين واللجان الفنية، وشركاء البث والرعاة، يسعد الاتحاد الدولي للسباحة أن يعلن أن بطولة العالم في فوكوكا (اليابان)، التي كان مقررا إقامتها في صيف 2021 ، ستقام الآن خلال الفترة من 13 إلى 29 مايو 2022.

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وقال الدكتور خوليو ماليوني رئيس الاتحاد الدولي للسباحة :"بعد الاتصال بالشركاء أصحاب المصلحة المعنيين ومعرفة أرائهم، لا يوجد لدينا أي شك في أن القرار الذي ت اتخاذه سيتيح أفضل الأجواء الممكنة لكل المشاركين في البطولة. نتطلع لمشاهدة أفضل الرياضيين في ألعاب الماء في العالم يتنافسون في فوكوكا اليابانية في 2022".

وأضاف :"في وقت غير مسبوق من عدم اليقين، يأمل الاتحاد الدولي للسباحة أن يسمح إعلان هذه التواريخ ببعض الوضوح في التخطيط لجميع المعنيين".

بالإضافة إلى ذلك، ستقام بطولة العام للأساتذة التابعة للاتحاد الدولي للسباحة في جزيرة كيوشو اليابانية خلال الفترة من 31 أيار/مايو إلى التاسع من يونيو 2022.