لوفرين أمل ليفربول للتعاقد مع كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن ديان لوفرين مدافع ليفربول قد يمهد الطريق أمام إدارة الريدز للتعاقد مع كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الايطالي.

وارتبط كوليبالي بالرحيل عن نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسط اهتمامات من جانب ليفربول للتعاقد مع اللاعب السنغالي لتدعيم خط الدفاع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو ميركاتو" الايطالية فإن ليفربول تواصل بالفعل مع إدارة نابولي وقدم عرضا ماليا قيمته 89 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع البالغ من العمر 28 عاما.

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وأضافت الصحيفة أن ليفربول قد يلجأ لعرض ديان لوفرين بجانب الأموال لإتمام الصفقة.

ويعد لوفرين الذي سينتهي عقده بنهاية يونيو 2021، أبرز الراحلين عن ليفربول خلال الميركاتو المقبل، بعد تضاؤل فرص مشاركته الأساسية مع الريدز.

وانتقل لوفرين إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2014/2015 قادما من ساوثهامبتون، وشارك في 184 مباراة بقميص الريدز في مختلف البطولات (سجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة).