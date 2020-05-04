نادي الوحدات الأردني لكرة القدم يعتبر أكثر الأندية نجاحا والخصم الأقوي لنادي الفصيلي فى الأردن، ويلقبه جمهوره بالمارد الأحمر، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي الوحدات الأردني.

يرجع تأسيس نادي الوحدات الى عام 1956، ويتخذ من مدينة عمان مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب الملك عبد الله الثاني.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الوحدات الأردني الى عام 1982 عندما فاز ببطولة الدوري الأردني، أما أول لقب دولياً فيرجع الى عام 1987 عندما فاز ببطولة الوحدات العربية.

شارك نادي الوحدات في دورات عربية من منطلق حرصه على المساهمة في إنجاح محاولات الأشقاء لجمع كلمة الشباب العربي في الملاعب، كما شارك فريق الوحدات في عدد من الدورات الكروية التي تم تنظيمها في أكثر من بلد شقيق، حتى لو اضطر في غالب المرات أن يلعب بدون نجومه في المنتخب الأول، وذلك تحقيقاً لمبدأ الوحدة القومية وجمع الاشقاء على ارض الواقع.

جدير بالذكر ان نادي الوحدات يعتبر أول فريق أردني يجتاز الحدود المصطنعة بين الأهل، لزيارة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ولعب مع أنديتها تجسيداً للوحدة المصيرية التي تجمع أبناء الشعب الواحد على ضفتي نهر الأردن، وقد قام نادي الوحدات بزيارة فلسطين خمس مرات.

سجل بطولات نادي الوحدات الأردني (محلياً)

الدوري الاردني

فاز الوحدات بالدوري الاردني 16 مرة اعوام: (1980، 1987، 1991، 1994، 1995، 1996، 1997، 2005، 2007، 2008، 2009، 2011 ،2014، 2015، 2016، 2018).

كأس الاردن

فاز الوحدات بكأس الاردن 10 مرات اعوام: (1982، 1985، 1989، 1996، 1997، 2000، 2009، 2010، 2011، 2014).

كأس السوبر الأردني

فاز الوحدات بكأس السوبر الاردني 13 مرة اعوام: (1989، 1992، 1997، 1998، 2000، 2001، 2005، 2008، 2009، 2010، 2011، 2014، 2018).

سجل بطولات نادي الوحدات الأردني (دولياً)

بطولة الوحدات العربية

فاز الوحدات ببطولة الوحدات العربية 3 مرات أعوام: (1987، 2001، 2003).

بطولة اريحا الشتوية

فاز الوحدات ببطولة اريحا الشتوية مرتين عامي: (1998، 1999).

بطولة الاستقلال العربية

فاز الوحدات ببطولة الاستقلال العربية مرة واحدة عام: (2008).

بطولة الرمثا العربية

فاز الوحدات ببطولة الرمثا العربية مرة واحدة عام: (1993).

بطولة شباب الاردن الدولية

فاز الوحدات ببطولة شباب الاردن الدولية مرة واحدة عام: (2009).

بطولة الأردن التنشيطية

فاز الوحدات ببطولة الأردن التنشيطية مرة واحدة عام: (2008).