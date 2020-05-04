يعتبر نادي شباب الأهلي دبي والملقب من قبل جمهوره بالفرسان الحمر، من أكثر أندية كرة القدم فى دولة الإمارات نجاحاً، وهو أول نادي يفوز بالثنائية في تاريخ دولة الامارات، واول من يفوز بالدوري العام في الدولة واول من يفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

يرجع تأسيس نادي شباب الاهلي دبي الى عام 1958، ويتخذ من مدينة دبي مقراً له، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الأهلي الى عام 1975 عندما قاز بلقب الدوري الاماراتي، أما على المستوي الخارجى قيرجع أول لقب تُوج به الى عام 1991 عندما فاز بكأس أندية دول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك شباب الاهلي دبي فى كأس العالم للأندية عام 2009 فى دولة الامارات، وخرج من المباراة الأولي أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة هدفين دون مقابل.

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سجل بطولات نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي (محلياً)

الدوري الإماراتي

فاز شباب الاهلي دبي بالدوري الاماراتي 10 مرات مواسم: (1974-1975 , 1975-1976 , 1979-1980 , 1989-1990 , 1994-1995 , 2005-2006 , 2007-2008 , 2008-2009 , 2013-2014 , 2015-2016).

كأس رئيس الدولة الإماراتي

فاز الاهلي بكأس رئيس الدولة الاماراتي 13 مرة مواسم: (1974-1975 , 1976-1977 , 1977-1978 , 1980-1981 , 1989-1990 , 1993-1994 , 1995-1996 , 1996-1997 , 2001-2002 , 2003-2004 , 2007-2008 , 2012-2013, 2018-2019).

كأس السوبر الإماراتي

فاز الاهلي بكأس السوبر الاماراتي 4 مرات مواسم: (2009/10 , 2013/14 , 2014/15 , 2016/17).

كأس الخليج العربي الإماراتي

فاز الاهلي بكأس الخليج العربي 5 مرات مواسم: (2010-2011 , 2011-2012 , 2013-2014 , 2016-2017 , 2018-2019).

كأس الاتحاد الإماراتي

فاز الاهلي بكأس الاتحاد الاماراتي مرتين موسمي: (2009-2010 , 2014-2015).

سجل بطولات نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي (خليجياً)

كأس أندية دول مجلس التعاون الخليجي “كأس الخليج للأندية”

فاز شباب الاهلي دبي بكأس أندية دول مجلس التعاون الخليجي 3 مرات مواسم: (1991- 1992, 2010-2011 , 2014-2015).