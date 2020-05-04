رياضة | مصر المقاصة: جميع الأندية متضررة ماديًا.. وسلامة اللاعبين أهم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصر المقاصة: جميع الأندية متضررة ماديًا.. وسلامة اللاعبين أهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، عن إمكانية عودة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، بعد توقف دام لقرابة 3 أشهر، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المدير التنفيذي لمصر المقاصة، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، إنه من الصعب استكمال مسابقة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع أندية الدوري تُعاني من أزمة مالية مرهقة.

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وتابع بكري سليم: "جميع اللاعبين الأجانب بالنادي مسافرين ويتواجدون في بلادهم، فمن الصعب استكمال الدوري بدونهم، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم إلغاء الدوري فيها، والحفاظ على عناصر لعبة كرة القدم أهم من عودة الدوري".

وأنهى سليم تصريحاته قائلاً: "الأندية جميعها تُعاني من الناحية المادية، ويجب أن تدعم وزارة الرياضة الأندية بمبالغ مالية لدفع رواتب العاملين واللاعبين".

وتأتي أزمة اللاعبين الأجانب على كافة الأندية المصرية المشاركة فيها، حيث يوجد الكثير منهم في بلادهم خارج مصر، ومع توقف حركة الطيران بين الدول بسبب تفشي فيروس كورونا، يكون من الصعب عودتهم لفرقهم للمشاركة حال استئناف مسابقة الدوري من جديد.

