رياضة | بيراميدز يرفض رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفض رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي بيراميدز رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورفض أنتس تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز فكرة رحيل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق في الصيف القادم.

وأكد تشاتشيتش إلى إدارة نادي بيراميدز أنه يعتمد على دونجا بشكل أساسي في مركز الوسط وسيحتاج إلى خدماته بشكل كبير في الموسم القادم.

وشهدت الفترة الأخيرة تنافس كل من نادي الزمالك والنادي الأهلي على التعاقد مع نبيل دونجا في الصيف القادم.