رياضة | شباب قسنطينة الجزائري يقفل الطريق على الزمالك ويحصن نجمه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر شباب قسنطينة الجزائري يقفل الطريق على الزمالك ويحصن نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي شباب قسنطينة الجزائري، في مشوار تجديد تعاقد لاعبه حسين بن عيادة، خلال الفترة المقبلة الذي ارتبط اسمه مؤخرا بالانتقال إلى نادي الزمالك.

وقررت إدارة النادي الجزائري تجديد عقود لاعبيها الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ويأتي على رأسهم الثلاثي بن عيادة وحداد وبلقاسمي، نظرا لحاجة الفريق الجزائري لجهود الثلاثي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الظهير الأيمن الدولي الجزائري قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الزمالك، بالإضافة إلى الترجي التونسي.

وسبق للاعب أن أشار في تصريحات صحفية عن وجود مفاوضات من جانب الزمالك للتعاقد معه إلا أن المفاوضات توقفت مؤخرا.