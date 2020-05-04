رياضة | اتحاد الكرة يعلن الملاعب المقترحة لعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن الملاعب المقترحة لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة الملاعب المقترحة للاستئناف مباريات الدوري المصري، وذلك في حال عودة النشاط الرياضي من جديد.

واقترح الاتحاد المصري 6 ملاعب للاقامة المنافسات الرياضية، وذلك لقربها من أماكن إقامة مغلقة للفرق الرياضية، لإقامة معسكرات مغلقة تجنبا للاختلاط الخارجي للاعبين والأجهزة الفنية.

وجاءت أسماء الملاعب كاللآتي:- استاد القاهرة - استاد السلام - استاد الدفاع الجوي - استاد المقاولون العرب - استاد الجيش - استاد المكس.

وينتظر الاتحاد المصري موافقة الجهات المعنية على عودة النشاط الرياضي، لانهاء المسابقة المحلية في أسرع وقت ممكن.