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رياضة | اتحاد الكرة يعلن الملاعب المقترحة لعودة الدوري

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن الملاعب المقترحة لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن قائمة الملاعب المقترحة للاستئناف مباريات ، وذلك في حال عودة النشاط الرياضي من جديد.

واقترح الاتحاد المصري 6 ملاعب للاقامة المنافسات ، وذلك لقربها من أماكن إقامة مغلقة للفرق الرياضية، لإقامة معسكرات مغلقة تجنبا للاختلاط الخارجي للاعبين والأجهزة الفنية.

وجاءت أسماء الملاعب كاللآتي:- استاد القاهرة - استاد السلام - استاد الدفاع الجوي - استاد المقاولون العرب - استاد الجيش - استاد المكس.

وينتظر الاتحاد المصري موافقة الجهات المعنية على عودة النشاط الرياضي، لانهاء المسابقة المحلية في أسرع وقت ممكن.

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