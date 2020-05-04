رياضة | نادي تركي يقدم عرض مغري لخطف بن شرقي من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي تركي يقدم عرض مغري لخطف بن شرقي من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة نادي غازي عينتاب التركي، لضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك.

وكشف موقع "le 360" المغربي، أن نادي غازي عينتاب قدم عرضا مغريا، إلى إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع بن شرقي، خلال الموسم المقبل.

يذكر أن أشرف بن شرقى أنضم إلى الزمالك في الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، وساهم في حصد الفارس الأبيض ل3 ألقاب وهى كأس مصر، والسوبر المصرى والسوبر الأفريقى.

ويتميز بن شرقي بقدرات وإمكانيات عالية، والتي جعلته من أهم اللاعبين بين صفوف الزمالك في الموسم الجاري.