رياضة | قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من الزمالك بشأن ضم نجم الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قرار مفاجئ بشأن التعاقد مع واحد من نجوم غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد أظهر رغبة في التعاقد مع أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي في الصيف القادم.

ولكن تراجع نادي الزمالك من صفقة ضم حجازي بشكل مفاجئ بسبب المطالب المالية لضمه والتي وصلت إلى 30 مليون جنية في الموسم وهو ما رفضه مسئولو النادي نهائيا.

ويوجد منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز في الفترة الأخيرة على التعاقد مع حجازي في نهاية الموسم الجاري ولكن الأمر يتوقف على رغبة اللاعب.