رياضة | حقيقة مفاوضات الزمالك لضم علي فوزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الزمالك لضم علي فوزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت عدد من وسائل الإعلام تلقى نادي إنبي عرضا رسميا من إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع علي فوزي، ظهير الأيمن الفريق البترولي.

ونفى نادي إنبي وصول عروض رسمية من الزمالك لضم علي فوزي، مؤكدا أن عقد اللاعب ممتد، ولا يحق له الرحيل عن صفوف الفريق البترولي إلا بموافقة النادي.

الجدير بالذكر أن علي فوزي انضم إلى نادي إنبي في عام 2016، وشارك في 99 مبارة، محرزا هدفا واحدا، فيما صنع 6 أهداف آخرين.

وفي الموسم الحالي، خاض على فوزى مع إنبي 17 مباراة ولم يسجل أي هدف، كما لم يساهم في صناعة أي أهداف.