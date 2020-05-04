رياضة | أول تعليق من سليمان عن خوضه انتخابات الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من سليمان عن خوضه انتخابات الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أحمد سليمان نجم الزمالك السابق بأنه سيخوض عن ترشحه لانتخابات الزمالك المقبلة على مقعد رئيس النادي وأنه لن يتراجع عن قراره.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"لم أستطع تقديم كل أفكاري في الانتخابات الأخيرة بسبب ما حدث معي ومع القائمة، لم أنجح في التواصل مع الجمعية العمومية وعلى الرغم من هذا حصلت على ١٧ ألف صوت".

وأضاف:"ما جعلني أعلن ترشحي للانتخابات المقبلة هو وجود أصوات داخل النادي تطالب بوجودي وعلمت أن هناك من قال كنا نتمنى أن نمنحك صوتنا في الانتخابات الأخيرة، يجب أن أقوم بالبناء على ما حققته من قبل".

وتابع:"لم أعلن بشكل مبكر دخولي في سباق انتخابات الزمالك المقبلة، المجلس الحالي هو من قام أعضائه بالحديث عن الانتخابات المقبلة وتواجدهم وبالتالي كنت رد فعل ليس أكثر".

وأردف قائلا:"في الانتخابات المقبلة لن أتنازل عن أي حق من حقوقي وكذلك من سيترشح معي، في الانتخابات الماضية تنازلنا عن بعض الأمور هذا لن يحدث في المستقبل، سنحصل على كل حقوقنا".

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واستطرد قائلا :"لم أحصل على أي مساحة للتواجد في النادي وكذلك القائمة، قضايا وأزمات ومنع من دخول النادي، بعض الملصقات الدعائية مازالت في المخزن".

وتابع:"مفيش هزار في المرة اللي جاية".

وواصل:"فرص المنافسة قوية، لقد سبق وحصلت على ١٧ ألف صوت ولدي فكر أريد تطبيقه وأمتلك خبرات، لا يوجد أي أزمة".

وأضاف: "لا يوجد ما يجعلني أتراجع عن الترشح لسباق انتخابات نادي الزمالك، اتخذت القرار ولن أتراجع".

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً :"الجميع شاهد انتخابات الأهلي الأخيرة والاحترام الذي شهدته تلك الانتخابات وكذلك نادي الاتحاد السكندري ونادي سموحة، هذا لم نجده في نادي الزمالك الانتخابات الأخيرة".