رياضة | ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم جماهير برشلونة ويقرر الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

حيث يمتلك ليونيل ميسي عقدا مع برشلونة، يسمح له بالرحيل مجانا نهاية الموسم الحالي.

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وبحسب شبكة " le10sport " الفرنسية، فإن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم الجاري.

وتابعت الشبكة، أن ميسي قرر الرحيل عن برشلونة بسبب عدم توصله لإتفاق حتى الآن لتجديد عقده، حيث أن اللاعب لاينوي خفض راتبه.

وواصلت الشبكة، أن ميسي يريد ضم نيمار إلى برشلونة، ولكن إدارة البارسا ترغب في ضم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان.