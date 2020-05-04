رياضة | حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع كوكا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع كوكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسن كوكا نجم المنتخب الوطني وبراجا البرتغالي والمعار إلى أولمبياكوس اليوناني عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بينه وبين الأهلي في الفترة الأخيرة من أجل الإنضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وقال كوكا فى تصريحات صحفية:"تلقيت استفسارات من بعض أصدقائي فى مصر حول حقيقة وجود مفاوضات مع النادي الأهلي وأرسلوا لي بعض التقارير الصحفية التي تؤكد ذلك".

وأضاف:"لم أتلقى أية اتصالات بشأن الانضمام للفريق الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر قد يكون مجرد ترشيحات لكن لم يتحدث أحد معي بصفة رسمية".

واختتم كوكا تصريحاته قائلاً:"موقفق من العودة للأهلي معروف للجميع، أنا جاهز لقطع رحلتي الاحترافية إذا ما أراد الأهلي التعاقد معي".