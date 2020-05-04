رياضة | نجم إنبي يرحب بالانضمام إلى براميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم إنبي يرحب بالانضمام إلى براميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية محلية بأن أسامة جلال نجم دفاع إنبي رحب بالعرض المقدم من قبل مسئولي براميدز والذي شمل مقابل مادي ضخم من أجل إغراء اللاعب بالموافقة.

وكشفت التقارير الصحفية أن جلال أعرب لعدد من المقربين منه عن ترحيبه الشديد بالانضمام إلى براميدز في ظل تألق الفريق بالإضافة إلى منافسته في البطولات الأفريقية.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أن موافقة أسامة جلال على العرض المقدم من قبل إدارة براميدز جاءت بعد أن توقفت مفاوضات الأهلي من أجل التعاقد معه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة إنبي تنتظر وصول عرض رسمي من براميدز خاصة وأن إدارة النادي البترولي ترحب ببيع أسامة جلال في حال وصول مقابل مادي ضخم له.

وذكرت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تراجعت عن مفاوضاتها مع صفقة أسامة جلال في الموسم المقبل بعد أن كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن عدم حاجة الفريق للتعاقد مع مدافع في الموسم المقبل.