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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المدير الرياضي ليوفنتوس: رونالدو مختلف عن الآخرين ويحقق إيرادات هائلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
أكد فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على أهمية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنسبة "للبيانكونيري".
وقال باراتسي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، حول شراء رونالدو مقابل أكثر من 100 مليون يورو: "كريستيانو لاعب مختلف عن الآخرين، يحقق إيرادات هائلة، إنه يمثل علامة تجارية ضخمة تكاد تكون بحجم النادي".
يذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف "السيدة العجوز" صيف 2018 قادما من ريال مدريد، في صفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، وتوج الدون مع "البيانكونيري" بلقب بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" وكأس السوبر الإيطالي.
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