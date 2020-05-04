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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الرياضة الإيطالي: لا تدريبات جماعية قبل 18 مايو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 مايو 2020
بعدما تأمل الكثيرون بإمكانية عودة منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم في وقت قريب نتيجة قرار الحكومة السماح بعودة التمارين الفردية لجميع الرياضات اعتباراً من الإثنين، بما فيها الجماعية، أعاد وزير الرياضة الأمور إلى نقطة الصفر، بقوله أن أحداً لم يتحدث عن استئناف الموسم.
جدد فينتشنزو سبادافورا موقفه السابق بعدم السماح بعودة تدريبات الفرق حتى 18 مايو، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويشكل موقف سبادافورا ضربة محبطة للذين يأملون باستئناف الموسم، والذين اعتبروا ما صدر عن وزارة الداخلية مؤشراً إيجابياً.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "الرياضيون، محترفون أم لا، الذين ينتمون إلى الرياضات الجماعية، سيسمح لهم وأسوة بجميع المواطنين، بممارسة التدريبات في الاماكن العامة أو الخاصة، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين، إضافة إلى حظر أي تجمعات".
وتابع المرسوم: "الحصص التدريبية يجب أن تقام خلف أبواب موصدة، وذلك مع دخول البلاد مرحلة تخفيف إجراءات الغلق التام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".
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