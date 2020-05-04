شكرا لقرائتكم أحمد بلال عن تصريحات عمرو زكي: مصطفى محمد أحسن لاعب فى الكون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال مهاجم النادي الأهلي السابق، على تصريحات عمرو زكي مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بشأن مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء والمنتخب الأوليمبي.

وقال بلال عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر:ملخص تصريحات حبيبي النجم عمرو ذكي (مع احترامي لي ميسي كريستيانو ..مصطفي احسن لاعب في الكون ).



أحمد بلال

ويرى أحمد بلال أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك لم يرقى إلى المكانة التي تجعله الأفضل في مصر رغم تألقه مع المنتخب الأوليمبي.

Advertisements

وبدأ أحمد بلال الهجوم على مصطفى محمد عندما راهن على 200 جنيه فى تصريح تليفزيونى بأنه لن يستطيع هز شباك فريق بيراميدز فى إحدى المواجهات التى جمعت الفريقين بالدورى المصرى.

كما انتقد اللاعب مرة أخرى مؤكدا أنه لا يصلح لقيادة الفراعنة الكبار الفترة المقبلة، وأنه ليس مؤثراً بالشكل الذى يجعله اللاعب الأفضل فى تشكيلة المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

كان عمرو زكي قد أكد أن المنتخب الوطنى كان في حاجة للاعب مثل مصطفى محمد خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018، معلقاً :" كنا في حاجة في روسيا للاعب بقيمة وحماس مصطفى محمد"، وشدد عمرو زكي على موهبة مصطفى محمد وقدرته على تحقيق انجازات للكرة المصرية مستقبلاً.