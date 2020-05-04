حقيقة توقيع أحمد توفيق لاعب بيراميدز للأهلي لتعويض رحيل فتحي

حصل النادي الأهلي على توقيع أحمد توفيق لاعب وسط فريق بيراميدز والمعار لنادي الاتحاد السكندري الحالي، تمهيدا لضمه للقلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالي وذلك لتعويض رحيل الظهير الأيمن أحمد فتحي، إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي في تصريح لـ”القاهرة 24″، أن لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، عقدت جلسة مع توفيق صاحب الـ28 عامًا ونجحت بالفعل في الحصول على توقيع اللاعب، بعدما أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، إعجابه باللاعب، وطلب ضمه كظهير أيمن لتعويض رحيل فتحي.

وينتظر الأهلي إنهاء الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة مع إدارة نادي بيراميدز في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين في الوقت الحالي.

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وانضم أحمد فتحي نجم دفاع الفريق الأحمر إلى نادي بيراميدز بعدما أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل

إنجازات اللاعب أحمد توفيق

حقق أحمد توفيق خلال مسيرته في لعبة كرة القدم العديد من الإنجازات، خاصةً خلال الفترة التي قضاها فمن صفوف نادي الزمالك، يذكر أنه كان أحد الأسماء التي قادت نادي الزمالك إلى الوصول إلى منصات التتويج خلال فترة مشاركته مع الفريق، ومن أبرز الألقاب والإنجازات التي تمكن اللاعب أحمد توفيق تحقيقها خلال مسيرته الكروية

حقق لقب بطولة الدوري المصري مع نادي الزمالك في موسم 2014/2015، بينما حقق مركز الوصافة مرتين أيضًا مع نادي الزمالك في مواسم 2010/2011 و2015/2016.

حقق لقب بطولة كأس مصر في 5 مرات برفقة نادي الزمالك منها 4 مرات على التوالي، وذلك في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 و2018.

حقق لقب بطولة كأس السوبر المصري مرة واحد برفقة نادي الزمالك في عام 2017. وَصَل برفقة نادي الزمالك إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2016، حيث خسر الفريق المباراة أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي. وَصَل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية في عام 2015 برفقة نادي الزمالك، قبل أن يخسر الفريق أمام نادي النجم الساحلي التونسي.