شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمود علاء أسد دفاع بدرجة هداف فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمود علاء مدافع نادى الزمالك أبرز نجوم شباك ميت عقبة لدى الجماهير البيضاء لما يتمتع به من مقومات فى الدفاع و الهجوم .

ويعتبر محمود علاء من المدافعين القلائل الذين يتمتعون بملكة التهديف والتصويب على المرمى برأس ذهبية .

ومنذ انضمام محمود علاء إلى نادي الزمالك، أعاد أسطورة المدافع الهداف إلى القلعة البيضاء، بعدما نجح المدافع المخضرم في إحراز 31 هدفاً بالقميص الأبيض خلال 105 مشاركة مع الزمالك، وصنع هدفين أيضاً.

و بلغت القيمة التسويقية لمدافع الزمالك حوالي 950 ألف يورو، أي ما يعادل16.5 مليون جنيه، وخلال الموسم الجاري شارك محمود علاء مع الزمالك في 24 مباراة وسجل خلالهم 5 أهداف.

ويرصد الخليج 365 لقطات لمدافع الزمالك فى الصور التالية:

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