شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال معلقاً على تصريحات عمرو زكي: مصطفى محمد أحسن لاعب فى الكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد بلال، مهاجم النادي الأهلي السابق، على تصريحات عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بشأن مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء والمنتخب الأولمبي.

وقال بلال، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، ملخص تصريحات حبيبي النجم عمرو زكي (مع احترامي لـ ميسي وكريستيانو .. مصطفي أحسن لاعب في الكون ).

ويرى أحمد بلال أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك لم يرق إلى المكانة التي تجعله الأفضل في مصر رغم تألقه مع المنتخب الأوليمبي.

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وبدأ أحمد بلال الهجوم على مصطفى محمد عندما راهن على 200 جنيه فى تصريح تليفزيونى بأنه لن يستطيع هز شباك فريق بيراميدز فى إحدى المواجهات التى جمعت الفريقين بالدورى المصرى.

كما انتقد اللاعب مرة أخرى مؤكدا أنه لا يصلح لقيادة الفراعنة الكبار الفترة المقبلة، وأنه ليس مؤثراً بالشكل الذى يجعله اللاعب الأفضل فى تشكيلة المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة.

كان عمرو زكي قد أكد أن المنتخب الوطنى كان في حاجة للاعب مثل مصطفى محمد خلال منافسات كأس العالم روسيا 2018، معلقاً :" كنا في حاجة في روسيا للاعب بقيمة وحماس مصطفى محمد"، وشدد عمرو زكي على موهبة مصطفى محمد وقدرته على تحقيق انجازات للكرة المصرية مستقبلاً.