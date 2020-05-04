شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوودا فى حوار خاص لـ"الخليج 365": أنا زملكاوى وصعب ألعب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

بزغ نجمه مع فريق مصر المقاصة، وقدم أفضل مستوى متجانس مع هشام محمد وحسين الشحات فى الفريق الفيومى، قبل أن يتخذ كل منهم طريق مختلف باحثًا عن مزيد من النجومية والتألق.. أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق، يفتح قلبه فى حوار ساخن وجريئ لا يخلوا من الصراحة لـ"الخليج 365"، والذى جاء فى الأسطر التالية..

فى البداية حدثنا عن بدايتك و مسيرتك مع كرة القدم؟

_ بدايتى كانت مع فريق جمهورية شبين فى دورى الممتاز "ب" وكنت ابن الـ 14 سنة حينها، واستمريت معهم 3 أو 4 سنوات، ثم انتقلت إلى المصرى، ولكن هناك قصة حدثت فى هذا الانتقال ولجئنا لـ"الكوبرى".

ما هى قصة انتقالك للمصرى واللجوء للكوبرى؟

_ جمهورية شبين حينها بالغ جدًا فى طلباته المالية من أجل انتقالى للمصرى، واشترط الحصول على 3 ملايين جنيه، وهذا المبلغ حينها كان ضخم جدًا فى موسم 2009، فاستغل مسئولى النادى البورسعيدى عقدى مع جمهورية شبين حيث انه كان عقد "هاوى" وقاموا باستخدام "كوبرى" بانتقالى لفريق "اسكندر فيو" فى ألبانيا لمدة 6 أشهر ثم انتقلت منه إلى المصرى واستمريت معهم لمدة 5 سنوات منهم سنة إعارة لوادى دجلة، عندما غاب الفريق البورسعيدى عن المشاركة بعد أحداث بورسعيد، ثم انتقلت لمصر المقاصة.

_ لماذا رحلت عن المصرى وانتقلت لصفوف المقاصة ثم الزمالك؟

طوال الخمس سنوات التى قضيتها مع فريق المصرى البورسعيدى كان عقدى "ناشئ" رغم مشاركتى مع الفريق الأول، وكان يوجد تباين ضخم فى العقود حيث كان هناك بعض اللاعبون وصلت عقودهم لـ 3 ملايين جنيه، فى الوقت الذى كان عقدى لا يتخطى الـ 200 ألف جنه، ولم أصل مع الإدارة لاتفاق من أجل التجديد، وأصبحت لاعب حر.

وعندما تلقيت عرض مصر المقاصة، فضلت الرحيل والانضمام لصفوف الفريق الفيومى وخوض تجربة جديدة، خصوصا وأن إيهاب جلال أبدى تمسكه بى، ووقعت لمدة 3 سنوات، قضيت منهم موسمين فقط ثم قام الزمالك بضمى، قضيت معه موسم ثم خرجت للاتحاد السكندرى لمدة موسم إعارة، قبل أن انضم حاليًا لطلائع الجيش فى الموسم الجارى.

_ رحلت عن الزمالك فى ظروف غامضة فما هى الأسباب؟

لم يتحدث معى أى شخص فى الزمالك عن الرحيل، وطول فترة تواجدى فى القلعة البيضاء لم اتحدث عن المشاركة وكنت ملتزم بتدريباتى فقط، وكانت انطلاقتى مع ابناء ميت عقبة جيدة جدًا.

وحتى الأن لا أعلم سبب رحيلى عن الزمالك، خصوصًا أننى شاركت فى أول 11 مباراة بصفة أساسية وقدمت خلالهم مستوى مميز جدًا وشهد الجميع على ذلك، لكن فوجئت بعد ذلك بجلوسى على دكة البدلاء ولم استفسر عن السبب والتزمت الصمت كعادتى.

_ مع أى مدرب كنت تشارك فى الزمالك وهل ظلمك أحدهم؟

كنت أشارك فى عهد نيبوشا، ثم رحل وتوالت أجهزة فنية عديدة منهم خالد جلال وإيهاب جلال، ومعتمد جمال تولى القيادة 3 أيام، وحدثت لغبطة كبيرة، وحينها فضلت الخروج سنة إعارة للمشاركة بصفة أساسية ثم العودة للقلعة البيضاء.

ولم اتعرض للظلم من أحد بل كانت الظروف هى السبب، وأنا من قمت بطلب الخروج على سبيل الإعارة رغم تمسك المستشار مرتضى منصور بوجودى، ورفض عروض رحيلى فى منتصف الموسم والعودة للمقاصة على سبيل الإعارة.

_ هل ترى أنك ظُلمت عندما انضممت للزمالك فى هذه الفترة؟

بالطبع انضمامى للزمالك جاء فى فترة كان يتم خلالها تغيير دماء الفريق بالكامل وكذلك الأجهزة الفنية ولا يوجد استقرار، وكنا 30 لاعب بالقائمة وجميعهم نجوم ويرغبون فى المشاركة، وفى هذا الموسم أيضًا سيطرت اللجنة المالية من وزارة الرياضة على النادى ولم نخض تدريباتنا فى النادى، وكنا نخوض تدريباتنا فى الملعب الفرعى لاستاد القاهرة.

_ من المدرب الذى تشعر انه وقف أمام مستقبلك؟

أنا زعلان جدًا من الكابتن حلمى طولان، لأن نادى الزمالك تحدث مع مسئولى الاتحاد السكندرى من أجل قطع إعارتى لزعيم الثغر والعودة للقلعة البيضاء، إلا أن حلمى طولان رفض، وكنت وقتها أقدم أفضل فترة فى حياتى الكروية وكنت على أعتاب المنتخب الوطنى، ونجحنا فى اقصاء الزمالك من البطولة العربية واقصاء الترجى، وهزمنا الأهلى فى القاهرة، وكنت أثير بخطى ثابت.

وطلب الزمالك عودتى فى هذا الوقت خاصة بعدما تابعنى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك، وتحدث معى مباشرة، وقال لمسئولى النادى الأبيض: "إزاى يبقى عندنا لاعب كده ونسيبه يطلع إعارة، ده لازم يرجع".

إلا أن حلمى طولان رفض وتمسك باستمرارى مع الاتحاد وقالى لى: "أنا محتاجك"، لكننى فوجئت بعد أول 3 أو 4 مباريات فى الدور الثانى أصبحت أجلس على مقاعد البدلاء دون سبب، فهو أكثر مدرب زعلان منه لأنه لولا هذا الموقف لكنت لاعب فى الزمالك حاليًا.

_ ومن المدرب الذى ساعدك خلال مسيرتك؟

أدين بالفضل للكابتن إيهاب جلال، فهو أكثر مدرب ساندنى ووقف بجوارى، وهو من قام بتغيير مركزى فى المقاصة من لعب "وينج" إلى "ديفندر" وكان دائم النصح والإرشاد لى.

وإيهاب جلال أفادنى كثيرًا، وهو من المدربين القلائل أصحاب الفكر، ويلعب دائمًا على المكسب، وإذا كان استمر مع الزمالك لكان حقق انجازات غير مسبوقة.

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_ هل لاعبو الأهلى والزمالك الحاليين فى مركزك أفضل منك؟

لا يمكن أن اتحدث عن مستوى زملائى فهذا ليس من اختصاصى، لكن خلال فترة تواجدى فى المقاصة وتمتعى بالاستقرار كنت فارق عن العديد من اللاعبين فى مركزى، والاستقرار أهم شئ، ولو كان جروس استمر مع الزمالك وتواجدت معه فى تلك الفترة لكنت حجزتى مكان أساسى بالفريق ولم أغادر الملعب إطلاقًا، خاصة وإنه طلب عودتى بعدما شاهدنى مع الاتحاد.

_ ما رأيك فى طارق حامد؟

طارق حامد يخوض تدريباته بطريقة غير طبيعة، مجتهد لأبعد الحدود، وكان دائمًا أول الحاضرين حتى وإذا كنا سنخوض مباراة ودية، فهو يبذل جهد خرافى "بيتعب جدًا" لذلك الله دائمًا يمنح المجتهد، وإذا غاب عن وسط ملعب الفريق تشعر بوجود ثغرة كبيرة.

_ حدثنا عن فترة تألقك فى المقاصة وهل ندمت على الرحيل؟

فى المقاصة قدمت مستوى رائع فى وجود هشام محمد وحسين الشحات، لكننى غير نادم نهائيًا على قرار الرحيل، خصوصًا وإننا كنت أتمنى اللعب فى الزمالك وعندما تلقيت العرض رحبت به على الفور.

_ هشام محمد ظلم نفسه باللعب للأهلى؟

بالطبع لا، لكن الأهلى هو من ظلم هشام، وكان لابد أن يمنح فرصة أكبر من التى حصل عليها خصوصًا إنه لاعب كبير وصاحب امكانيات عالية جدًا.

وموقف هشام مع الأهلى يشبه موقفى مع الزمالك، لكن أنا لم أتعرض للظلم بسبب الظروف التى كانت تحيط النادى الأبيض حينها، انما الأهلي فى هذا التوقيت كان ينعم بالاستقرار لذلك أرى أن هشام محمد تعرض للظلم.

_ هل تلقيت عرضَا للانضمام للأهلى قبل الزمالك؟

بالفعل تلقيت عرضًا للانضمام للأهلى قبل عرض الزمالك، وتحدث معى حسام البدرى حينها وعصام سراج وجمعتنا جلسة وهذا الأمر أفصح عنه لأول مرة، لكننى فضلت التواجد فى الزمالك أكثر بسبب ميولى ورغبتى فى ارتداء القميص الأبيض، ومسئولو الزمالك كانوا أسرع فى انهاء الصفقة وسددوا 8 ملايين جنيه "كاش" للمقاصة.

_ ما هو انتمائك ولو تلقيت عرضَا عكسه هل ستوافق؟

أنا زملكاوى، وأعشق قلعة ميت عقبة، وأظن انه سيكون من الصعب الموافقة على انتقالى للأهلي.

_ هل شاركت مع منتخبات الشباب أو الناشئين؟

نعم شاركت مع الكابتن ربيع ياسين فى منتخب الشباب والكابتن هانى رمزى فى المنتخب الأولمبى.

_ هل تشعر إنه أصبح من الصعب انضمامك للمنتخب الأول؟

بالطبع لا، الفرصة مازالت أمامى وخصوصًا إذا تشرفت بالعودة للزمالك فى تلك الفترة التى ينعم فيها بالاستقرار، والكابتن حسام البدرى المدير الفنى للفراعنة "عينه" على الجميع ويقوم باختيار الأفضل وليس بالاسماء فقط، وهذا حلمى وإن شاء الله سأحققه.

_ من مثلك الأعلى فى مركز لاعب الوسط؟

حسام غالى مثلى الأعلى فى مصر، فدائمًا أنبهر بأدائه وكنت أتمنى مزاملته فى الملعب، و لوكا مودريتش من خارج مصر، وكان نيبوشا دائمًا يقول لى إننى اشبه مودريتش فى طريقة اللعب.

_ من أفضل مهاجم فى مصر؟

مصطفى محمد مهاجم الزمالك الأفضل على الساحة حاليًا.

_ وما رأيك فى مستوى مروان محسن؟

مروان لاعب مميز، لكنه معذور بسبب الضغوطات العديدة التى يتعرض لها، خاصة وأن اللاعب لا يمكن أن يقدم مستوى جيد عندما يشعر أن الجميع يركز معه وينتظر له الخطأ.

_ وجه رسالة لجمهور الزمالك فى نهاية حديثك

أكثر شئ يسعدنى، أن الجماهير دائمًا تطالبنى بالعودة لميت عقبة رغم الفترة القصيرة التى قضيتها مع الزمالك، فهم دائمًا يساندونى، وأتلقى رسائل دعم منهم باستمرار، وأتمنى أن أعود إلى ميت عقبة لخدمة الكيان واسعاد هؤلاء الجماهير.