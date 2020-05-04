شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب.. الغزال إبراهيم يوسف.. ثاني أفضل لاعب في افريقيا عام 84 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغزال الراحل إبراهيم يوسف نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية.

ولد النجم الراحل ابراهيم يوسف بمنطقة إمبابة بالجيزة عام 1959، وينتمي يوسف لعائلة كروية حيث لعب شقيقه الأصغر إسماعيل لنادي الزمالك أيضاً وهو عضو مجلس إدارة بالقلعة البيضاء حاليا ، بالإضافة إلى شقيقه الآخر سيد يوسف الذي لعب في الترسانة سابقا.

غزال الكرة المصرية

لُقب إبراهيم يوسف بـ"غزال" الكرة المصرية، نظرا لتمتعه بالرشاقة واللياقة الكبيرة فى الملعب، حيث قاد الزمالك لبطولات عديدة محليا وإفريقيًا ، و كان يلعب فى مركز قلب الدفاع، ويعتبر من أفضل من أتى لهذا المركز فى تاريخ كرة القدم المصرية.

حصل الغزال مع نادى الزمالك على بطولة الدورى المصرى أعوام 1983 /1984 /1988، وعلى كأس مصر عامى 1979 / 1988، وعلى دورى أبطال إفريقيا مع الزمالك عامى 1984 و1986، وعلى الكأس الأفروآسيوية للأندية عام 1988

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كما حصد جائزة أفضل لاعب مصرى أكثر من مرة، وأفضل ليبرو فى كأس إفريقيا 1984، وثانى أفضل لاعب فى إفريقيا، حسب تصنيف مجلة "فرانس فوتبول" لسنة 1984، وثالث أفضل لاعب فى إفريقيا، حسب تصنيف المجلة نفسها لسنة 1985.

حصل إبراهيم يوسف مع المنتخب المصرى على الميدالية الذهبية سنة 1987، والميدالية البرونزية عامة 1983 فى دورة حوض النيل ، ولعب فى كأس إفريقيا 1984 .

عمل الغزال ابراهيم يوسف بجهاز الشرطة المصرية وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة اللواء، بالإضافة إلى أنه درب فريق نادي الزمالك تحت سن 17 سنة .

في الحادي عشر من شهر يوليو عام 2013، والذي وافق أول أيام شهر رمضان الكريم بعد تناول الإفطار مع أسرته، ذهب إلى المسجد من أجل صلاة العشاء والتراويح وعاد ليجلس مع أسرته ولكن اشتد عليه التعب، ليصاب بأزمة قلبية، وهى الأخيرة التى تعرض لها، حيث وافته المنية ورحل عن دنيانا.