شكرا لقرائتكم أحمد داوودا: زعلان من حلمى طولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش الحالى والزمالك السابق، عن حزنه واستيائه من قرار سابق لحلمى طولان عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندى، مؤكدًا إنه تضرر كثيرًا من هذا القرار الذى عرقل مسيرته مع كرة القدم.

قال داوودا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365: "زعلان جدًا من الكابتن حلمى طولان، لأن نادى الزمالك تحدث مع مسئولى الاتحاد السكندرى من أجل قطع إعارتى لزعيم الثغر والعودة للقلعة البيضاء، إلا أن حلمى طولان رفض نهائى، وكنت وقتها أقدم أفضل فترة فى حياتى الكروية وكنت على أعتاب المنتخب الوطنى، ونجحنا فى اقصاء الزمالك من البطولة العربية واقصاء الترجى، وهزمنا الأهلى فى القاهرة، وكنت أثير بخطى ثابت.

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أضاف اللاعب: وطلب الزمالك عودتى فى هذا الوقت خاصة بعدما تابعنى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك، وتحدث معى مباشرة، وقال لمسئولى النادى الأبيض: "إزاى يبقى عندنا لاعب كده ونسيبه يطلع إعارة، ده لازم يرجع.

أردف أحمد داوودا: إلا أن حلمى طولان رفض وتمسك باستمرارى مع الاتحاد وقالى لى: "أنا محتاجك"، لكننى فوجئت بعد أول 3 أو 4 مباريات فى الدور الثانى أصبحت أجلس على مقاعد البدلاء دون سبب، فهو أكثر مدرب زعلان منه لأنه لولا هذا الموقف لكنت لاعب فى الزمالك حاليًا".