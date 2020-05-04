شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى لتأمين وليد أزارو بشكل يمنع انتقال اللاعب لأي نادً مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو النادي الأهلي لتأمين المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي بشكل يمنع انتقال اللاعب لأي نادً مصري خلال الفترة المقبلة إلا بإرادة القلعة الحمراء ويأتي تفكير الإدارة الحمراء في تأمين المهاجم المغربي بعدما خرجت تقارير تُلمّح إلى تفكير الزمالك في الحصول على خدمات وليد آزارو في الموسم المقبل لتكون "ضربة بيضاء" للأهلي رداً على قيام الأهلي بضم محمود عبد المنعم "كهربا" في يناير الماضي بعدما رحل اللاعب من الزمالك الصيف الماضي دون رغبة الأبيض.

ويسعى مسئولو القلعة البيضاء لتوجيه ضربة قوية للأهلي لذا خرجت تقارير تؤكد أن الزمالك يرغب في ضم وليد آزارو وستكون هناك خطة لرحيل المهاجم المغربي من الاتفاق السعودي ثم العودة للأبيض وهو ما يسعى الأهلي لإفساده من خلال توثيق عقد آزارو منع أية ثغرات تمنح الزمالك أو أي نادً أخر فرصة ضم المهاجم المغربي دون الرجوع للأهلي.

ورغم أن أكثر من مسئول في الأهلي يرغب في استعادة وليد أزارو بعد نهاية الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، إلا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق له رأي مُخالف لهؤلاء ويرفض عودة المهاجم المغربي بدعوى أن طريقة لعبه لا تُناسب الأهلي وخطة لعبه ، وأعلن فايلر لأنه لا يحتاج آزارو لذا ترغب إدارة الأهلي في استمرار إعارة آزارو خارجياً من خلال عقد لا يتضمن أية ثغرات تسمح لأندية منافسة للأهلي بضم اللاعب دون إدارة القلعة الحمراء.