شكرا لقرائتكم الزمالك يربط موقفه النهائى بشأن تخفيض رواتب اللاعبين بحسم مصير الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم مسؤولو الزمالك، خلال الفترة القادمة، الموقف النهائى بشأن تخفيض رواتب اللاعبين عقب تحديد مصير الدورى، بعد التقارير المختلفة التى شهدتها الفترة الأخيرة، بشأن موافقة لاعبى الفريق الأبيض فيما بينهم على تخفيض عقودهم خلال الفترة الحالية بسبب تعليق منافسات كرة القدم، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاء تعبير لاعبى الزمالك عن موقفهم عبر جروب "واتس آب" الذى يتواجد عليه جميع اللاعبين والذى شهد موافقة جميع اللاعبين على تخفيض الرواتب الخاصة بهم حيث ستحسم إدارة الزمالك بالاتفاق مع إدارة الكرة تلك المسألة بصورة نهائية خلال المرحلة الجارية.

فيما يواصل لاعبو الزمالك، تنفيذ برنامج التدريب فى المنزل، تحت إشراف الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى حرص على متابعة حالة جميع اللاعبين سواء من خلال التواصل معهم أو من خلال تقرير الجهاز الطبى حول أوزانهم والقياسات البدنية الخاصة بهم وذلك فى إطار سعى جهاز الفارس الأبيض لتجنب تأثر الفريق بفترة التوقف الحالية، انتظارا لحسم موقف النشاط الكروى هذا الموسم.

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ويرتبط الزمالك بمواجهة هامة مع الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا التى تم تأجيلها لأجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما تأهل الأبيض لهذا الدور عقب تخطى عقبة الترجى التونسى فى دور الثمانية من منافسات البطولة الإفريقية، حيث يحرص لاعبو الزمالك على التدريب بشكل يومى بتنفيذ برامج متنوعة ما بين تدريبات لرفع اللياقة البدنية باستخدام أدوات الجيمانزيوم إلى جانب بعض التدريبات الفنية بالكرة وذلك بشكل منفرد انتظارا لمستجدات الفترة المقبلة.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب.