شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد على ملايين الاشتراكات لإبرام الصفقات السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد مسؤولو الزمالك، على انتعاش خزينة النادى خلال الشهر المقبل بمبلغ يقترب من 120 مليون جنيه، حصيلة تجديد اشتراكات عضوية النادى، لإبرام صفقات سوبر لدعم الفريق فى الموسم الجديد.

كما تقرر مواصلة الانتظام فى صرف رواتب اللاعبين الحاليين والعاملين بنادى الزمالك، بعد حرص مرتضى منصور، رئيس قلعة ميت عقبة، على صرف راتب شهر للعمال وأفراد الأمن بنادى الزمالك، خلال الفترة الأخيرة وكذلك العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى حتى لا يتأثر العاملون بالقلعة البيضاء بفترة توقف النشاط الرياضى حالياً، حيث أغلق نادى الزمالك مقره تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتنتظر إدارة الزمالك عقد جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لحسم هوية المرشحين للانضمام إلى الفريق، خاصة أن الإدارة البيضاء قد وضعت عدد من الشروط لصفقات الموسم المقبل، على رأسها أن يكون الاختيارات وفقًا لرؤية كارتيرون بعد الاستقرار حول تجديد التعاقد معه.

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فيما وافق أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على طلب سعد محمد، ناشئ الزمالك مواليد 2000، المصاب بمرض السرطان، بصرف راتب شهرى له خلال فترة علاجه من المرض، دعمًا له خلال المرحلة القادمة، حيث ويحرص مرتضى منصور، على متابعة حالة سعد محمد أولاً بأول وتقديم كافة أوجه الدعم له حتى يتماثل الشفاء من ذلك المرض، حيث سبق وتواجد اللاعب مع الفريق فى كأس السوبر المحلى الأخير ورفع الكأس مع محمود شيكابالا، قائد الزمالك، بعد التتويج بلقب السوبر على حساب الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية.

وكان سعد محمد، ناشئ الزمالك، قد ظهر مؤخرًا عبر تطبيق تيك توك مرتديًا قميص الزمالك، حيث كان يؤدى بعض التدريبات وعلق عليها قائلاً: "اللهم عودة".

وفى وقت سابق حرص عدد من نجوم كرة القدم والفن على دعم سعد محمد الذى يعانى من مرض سرطان الدم، خلال فترة علاجه، وفى مقدمتهم محمود شيكابالا ومحمود علاء لاعبى الزمالك وثلاثى الأهلى محمد مجدى قفشة وعمرو جمال وعلى لطفى، ومحمد هنيدى وأحمد السعدنى وأحمد الفيشاوى وهشام عباس ومروة إبراهيم وحسن الشاكوش وسامح حسين.