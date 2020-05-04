شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الكاف بمد مهلة حسم مصير الدوري لـ 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، علي إرسال خطاب إلي الكاف ردا علي طلب الأخير بحسم مصير الدوري هذا الموسم في موعد اقصاه غدا الثلاثاء 5 مايو ، علي أن يتضمن الخطاب طلب تأجيل المهلة حتي يوم 18 مايو الجاري بحيث تتضح الرؤية بشكل أكبر حول مصير الدوري خاصة وأن هذا الأمر في يد الحكومةً المصريةً والجهاتً المعنيةً التي ترغب في استكمال الدوري ولكنهاً تعكف علي دراسة الملف من كل جوانبه في ظل أزمة فيروس كورونا حيث سيكون هناك إجراءات طبية استثنائية في حالة عودة الدوري.

في السياق ذاته، أكد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية سترد على خطاب الكاف غدا، بشأن تحديد مصير الدورى بأن الموقف فى يد الجهات المعنية فى الدولة، وأن اتحاد الكرة ينتظر قرار الدولة المصرية لحسم مصير الدورى العام هذا الموسم.. وتابع نائب الجبلاية ، إنه ربما ايضا يتم تأجيل الرد لوقت لاحق، لحين وضوح الرؤية من جانب الدولة المصرية بشأن الدورى العام ومصيره بالإستكمال أو الإلغاء.

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وعرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي وذلك خلال استقبال الوزير السبت الماضي بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل أعضاء اللجنة، وأكد عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرارالدولة بعودة النشاط في أي وقت.. من جانبه شدد أشرف صبحي على أن عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالي تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي ، كما أثنى على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم القادم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .