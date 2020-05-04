شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تدرس تاجيل الجمعية العمومية بسبب منع التجمعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تاجيل الجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة المقرر لها في يونيو المقبل بسبب منع التجمعات ، وتعتبر هذه المرة هي الثانية حيث كان مقررا لها من قبل في ابريل الماضي قبل ان يتم تأجيلها بسبب ازمة فيروس كورونا .

من ناحية اخري تداولت المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصرى لكرة القدم أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ 89 مليون جنيه متأخرات وتعويض بمبلغ 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم و شركة برزنتيشن.

Advertisements

والى الآن لم يرد لشركة بريزنتيشن حتى تاريخه أى إعلان عن هذه الدعوى، ولا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وهى لجنة وطنية، تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها وطننا العزيز وخاصة وفى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الإعلان بالدعوى المشار إليها والاطلاع عليها.

جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها لاتحاد الكرة بعد احتساب قيمة الحقوق التى انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن و منحتها للغير و ترفض خصمها و تطالبها بسداد القيمة بالكامل، و هو ما دفع شركة برزنتيشن إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفى العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدى القضاء المصرى العادل