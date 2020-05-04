شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحارب كورونا بتطهير المقر يوميا قبل الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم عمال نادى الزمالك بعملية التنظيف والتعقيم اليومية لمقر النادى وفقا لتعليمات إدارة الزمالك للحماية من انتشار فيروس كورونا رغم إغلاق النادى لأبوابه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وتنفذ العمال عملية التنظيف اليومية والتطهير في الثالثة عصرا قبل الإفطار على أن تشمل غسيل وتطهير الصالات المغطاة والملاعب وحدائق النادى وغيرها من المنشآت.

ومن ناحية أخرى استقر نادى الرجاء المغربى على عدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مشاركة حميد أحداد لاعب الزمالك المعار لصفوف الفريق المغربى فى المواجهة المرتقبة بين الفريقين فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان دوري أبطال أفريقيا ينتظر صدامًا تاريخيًا مصريًا مغربيًا، حيث تأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، بينما تأهل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي، قبل أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات الدور نصف النهائي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية والتي كان من المنتظر إقامتها في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

Advertisements

وقالت صحيفة " المنتخب " المغربية، إن عقد حميد أحداد مع الرجاء المغربى يتضمن وجود بند يمنع أحداد من المشاركة مع الرجاء فى كل المباريات التي يجريها ضد الزمالك المصري.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن الرجاء قرر عدم اللجوء للفيفا لإبقاء العلاقة طيبة مع مسئولى الزمالك فضلا عن أن الفيفا لا يعترف بمثل هذه البنود في العقود الخاصة باللاعبين.

ويرفض الزمالك المصرى إشراك لاعبه حميد أحداد مع الرجاء في مباراة نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا التي سيخوضها الرجاء ضد الزمالك.