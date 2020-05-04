جاريدو يوجه رسالة للأهلي قبل موقعة الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اعترف الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، بمتابعته للأهلي جيدًا، مشددًا أن مواجهة الفريق الأحمر لن تكون سهلة.

وأضاف جاريدو في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية :"مباراة الأهلي لن تكون سهلة نظرًا لقيمة الفريقين على الواجهة الأفريقية".

وتابع :"المباراة ضد الأهلي ستكون صعبة للغاية، سبق وأن عملت في مصر من خلال قيادة الأهلي، وشخصيًا أحترم كل الفرق الأفريقية والعربية التي عملت بها".

جاريدو استطاع أن يتوج مع الأهلي ببطولتين خلال تواجده في موسم (2014 - 2015) بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، بجانب الفوز بالكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء.

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المدير الفني الإسباني واجه الأهلي خلال هذا الموسم لكن مع فريق النجم الساحلي حيث قاد فريق "جوهرة الساحل" للفوز على الفريق الأحمر بهدف دون رد ضمن دور المجموعات قبل أن يثأر بطل مصر بالفوز بنفس النتيجة في القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بخصمه الوداد البيضاوي المغربي في إطار دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب على أن تقام موقعة الإياب في مصر.

في المقابل، سيكون الطرف الثاني في نصف نهائي دوري الأبطال بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر في وقت سابق تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).