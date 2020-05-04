محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد 3 مايو 2020.
3 مليون صوت.. شعار الأهلي يفوز باستفتاء صحيفة ماركا
لاعب العراق يتحدث عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه
لجنة التخطيط بالأهلي تناقش عدة موضوعات في اجتماعها
أمير مرتضى: أتحمل مسؤولية هروب النقاز وكهربا
مرتضى منصور يعلن رفضه لعودة الدوري: أخشى إصابة أي لاعب بكورونا
هدف الزمالك.. خطوة من إدارة قسنطينة للتجديد مع بن عيادة
عمرو الجنايني: عودة النشاط الرياضي قرار دولة
ميدو يعلق على أزمة اتحاد الكرة والشركة الراعية بريزنتيشن
كاف: لا تغيير.. نهائي دوري الأبطال في الكاميرون "حتى الآن"
اتحاد الكرة يصدر بيانا للرد على شركة بريزنتيشن بشأن المستحقات
النجم الساحلي يكلف 3 محامين للدفاع عن النقاز
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأحد..مرتضى يرفض عودة الدوري..و شعار الأهلي يفوز باستفتاء صحيفة ماركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.