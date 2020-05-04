المصري البورسعيدي يكشف عن رغبة الزمالك وبيراميدز لضم محمود وادي

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي . وأضاف الخولي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير: قائلًا أن وادي أقرب لاعبي النادي المصري إلى قلبه بسبب أخلاقه قبل مستواه الفني . أقرب لاعبي النادي المصري إلى قلبه بسبب أخلاقه قبل مستواه الفني . Advertisements وواصل الخولي قائلًا :" رفضنا عرض قطري لضم وادي بداية هذا الموسم وحرمان المصري من القيد يجبرنا على رفض التفريط في أي لاعب بالفريق ". بداية هذا الموسم وحرمان المصري من القيد يجبرنا على رفض التفريط في أي لاعب بالفريق ". وأختتم نائب رئيس المصري قائلًا :" الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي المصري تلقى مفاوضات شفهية من الزمالك وبيراميدز بخصوص وادي ".

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