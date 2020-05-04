المصري البورسعيدي يكشف عن رغبة الزمالك وبيراميدز لضم محمود وادي

أكد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي أن محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
وأضاف الخولي في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير: قائلًا أن واديأقرب لاعبي النادي المصري إلى قلبه بسبب أخلاقه قبل مستواه الفني .
وواصل الخولي قائلًا :" رفضنا عرض قطري لضم واديبداية هذا الموسم وحرمان المصري من القيد يجبرنا على رفض التفريط في أي لاعب بالفريق ".
وأختتم نائب رئيس المصري قائلًا :" الزمالك وبيراميدز يرغبان في ضم محمود وادي المصري تلقى مفاوضات شفهية من الزمالك وبيراميدز بخصوص وادي ".
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