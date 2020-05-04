عمرو السولية يبدي رغبته بالاعتزال في الأهلي

أكد عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أنه يتمنى ختام مشواره داخل القلعة الحمراء والاعتزال بقميص النادي موضحاً أن رحيله للاحتراف سيكون مرهوناً بقرار النادي ومصلحته. وقال السولية عبر انستجرام إن طريقة لعبه تختلف مع فرجاني ساسي نجم الزمالك ولكنه لاعب كبير موضحاً أن أليو ديانج مستقبل النادي الأهلي. ولكنه لاعب كبير موضحاً أن أليو ديانج مستقبل النادي الأهلي. وأوضح أن حسن شحاتة أفضل مدرب عمل معه مؤكداً أنه لا ينسى فضل النادي الإسماعيلي عليه. وأكد أن طموحه مع الأهلي التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا موضحاً أن عدم انضمامه لفترات مع المنتخب نصيب. التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا موضحاً أن عدم انضمامه لفترات مع المنتخب نصيب. وقال السولية إنه يتمنى عودة صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي لمستواه مؤكداً أن محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي لم يحصل على حقه كما أن تشبيهه بحسام غالي نجم الأهلي بعيد لأن غالي صاحب تاريخ كبير.

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