رياضة | برشلونة يستعيد لعقد صفقة تبادلية مع توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد لعقد صفقة تبادلية مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة يرغب في عقد صفقة تبادلية مع نادي توتنهام، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع ندومبيلي، مقابل الاستغناء عن إيفان راكيتيتش.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة سوف يدفع مبلغ مالي بالإضافة إلى عرض خدمات راكيتيتش، لأن قيمة النجم الفرنسي أعلى من الكرواتي.

وأتمت الصحيفة، أن رغبة اللاعب هي التي ستحسم انتقاله لبرشلونة.