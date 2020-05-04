رياضة | الأهلي يرد على أنباء التخلي عن نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على أنباء التخلي عن نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد النادي الأهلي على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول بيع واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية التي تشير إلى أن الأهلي قرر التخلص من أحمد علاء مدافع الفريق المعار لصفوف نادي طلائع الجيش.

ونفى النادي الأحمر اتخاذه قرار ببيع أحمد علاء بشكل نهائي في الصيف القادم.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن أحمد علاء لازال سيقضى موسم أخر على سبيل الإعارة مع نادي طلائع الجيش بخلاف الموسم الحالي.