رياضة | فتحي متمسك بالبقاء مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 04:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر فتحي متمسك بالبقاء مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مصطفى فتحي نجم الزمالك رفض الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية نقلاً عن مصدر مقرب من اللاعب بأنه تلقى الكثير من العروض من الأندية داخل مصر للإنضمام إليها في الموسم المقبل بالإضافة إلى رفضه عرضين من دول الخليج، حيث تمسك فتحي بالبقاء في صفوف القلعة البيضاء من أجل تعويض الموسم الماضي الذي غاب عنه خاصة أنه كان يعاني من كثرة الإصابات في الركبة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يتابع البرنامج التدريبي المحدد للاعبين في المنازل وأنه حريص علي معالجة الأخطاء التي يقعوا فيها من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية لجميع اللاعبين.